Цей старт був для мене сюрпризом: Левченко назвала "срібний" виступ на чемпіонаті України успішною авантюрою

Українська легкоатлетка Юлія Левченко прокоментувала здобуття срібної медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті України в приміщенні.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Левченко змогла повторити свій найкращий результат сезону, підкоривши планку на висоті 1,96 метра. Вона зізналась, що її участь у турнірі була справжньою авантюрою через нещодавнє ушкодження ноги, яке вона отримала після турніру в польському Торуні.

"Цей старт для мене був трохи сюрпризом, тому що на останніх змаганнях я трохи недобре почувалася через ногу. Було небагато часу потренуватися, але я витратила весь цей час на відновлення. Дуже рада, що це спрацювало. Була теж така авантюра сьогодні, але все вдалося і я дуже щаслива".

Вона відзначила, що у рідному манежі, де тренується щодня, відчула магічну атмосферу та справжнє свято спорту.

"Дуже хвилююче, хоча це наш рідний манеж і ми тут тренуємося щодня практично. Сьогодні відчувалася зовсім інша, магічна атмосфера. Було відчуття, що я у зовсім новому місці. Це дуже класно, дійсно було свято спорту".

Додамо, що чемпіонкою національної першості стала Ярослава Магучіх, яка також стрибнула на 1,96 метра, але випередила Левченко завдяки тому, що взяла висоту з другої спроби (Юлії знадобилося три). Бронзу змагань виборола Ірина Геращенко (1,93 метра).

Нагадаємо, що раніше 28-річна Левченко тріумфувала на турнірах у Коттбусі та Вайнгаймі, здобула "срібло" в Карлсруе, а напередодні виграла бронзову нагороду на змаганнях Золотої серії Континентального туру в польському Торуні.