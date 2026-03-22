Україна розділила 4-те місце з Португалією у підсумковому медальному заліку ЧС-2026
У неділю, 22 березня, завершився чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики в приміщенні, за результатами якого перемогу в медальному заліку здобула збірна США.
Україна розділила четверте місце з Португалією, здобувши три медалі. Цей результат став найкращим для "синьо-жовтих" в межах світової першості в приміщенні за 20 років.
Чемпіонами у стрибках у висоту стали Ярослава Магучіх та Олег Дорощук, а Юлія Левченко у цій дисципліні здобула "срібло".
Медальній залік ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні
1. США – 18 (5 золотих + 7 срібних + 6 бронзових медалей)
2. Велика Британія – 4 (4+0+0)
3. Італія – 5 (3+2+0)
4. Португалія – 3 (2+1+0)
4. Україна – 3 (2+1+0)
5. Іспанія – 5 (1+2+2)
6. Нідерланди – 4 (1+2+1)
7. Бельгія – 3 (1+2+0)
8.Польща – 4 (1+1+2)
9. Швейцарія – 3 (1+1+1)
Нагадаємо, попередній чемпіонат світу відбувся у китайському Нанкіні, у 2025 році. Єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову медаль.