Україна розділила 4-те місце з Португалією у підсумковому медальному заліку ЧС-2026

У неділю, 22 березня, завершився чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики в приміщенні, за результатами якого перемогу в медальному заліку здобула збірна США.

Україна розділила четверте місце з Португалією, здобувши три медалі. Цей результат став найкращим для "синьо-жовтих" в межах світової першості в приміщенні за 20 років.

Чемпіонами у стрибках у висоту стали Ярослава Магучіх та Олег Дорощук, а Юлія Левченко у цій дисципліні здобула "срібло".

Медальній залік ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні

1. США – 18 (5 золотих + 7 срібних + 6 бронзових медалей)

2. Велика Британія – 4 (4+0+0)

3. Італія – 5 (3+2+0)

4. Португалія – 3 (2+1+0)

4. Україна – 3 (2+1+0)

5. Іспанія – 5 (1+2+2)

6. Нідерланди – 4 (1+2+1)

7. Бельгія – 3 (1+2+0)

8.Польща – 4 (1+1+2)

9. Швейцарія – 3 (1+1+1)

Нагадаємо, попередній чемпіонат світу відбувся у китайському Нанкіні, у 2025 році. Єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову медаль.