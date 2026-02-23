Отримала неприємні відчуття: Левченко травмувалася під час турніру в Польщі
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла про ушкодження, яке вона отримала після турніру в польському Торуні.
Про це спортсменка повідомила в Instagram.
Наразі атлетка відновлюється від ушкодження ноги.
"Ну, спортсмен, у якого нічого не болить – не спортсмен. Трішки отримала неприємні відчуття у нозі після стрибків. Маю надію, що відновлення пройде добре.
Але якщо ні, то завжди можна перестрибнути на літній сезон. Всім цьом", – написала Левченко.
Напередодні українка стала бронзовою призеркою змагань Золотої серії Континентального туру у приміщенні, що відбувся в польському Торуні. Вона взяла висоту 1,94 м.
Для Юлії Левченко це вже четвертий подіум у сезоні-2026. 28-річна стрибунка у висоту стала переможницею турнірів у Коттбусі та Вайнгаймі, а також здобувала "срібло" на змаганнях у Карлсруе.