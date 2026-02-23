Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Отримала неприємні відчуття: Левченко травмувалася під час турніру в Польщі

Олександр Булава — 23 лютого 2026, 19:59
Отримала неприємні відчуття: Левченко травмувалася під час турніру в Польщі
Юлія Левченко
Instagram

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла про ушкодження, яке вона отримала після турніру в польському Торуні.

Про це спортсменка повідомила в Instagram.

Наразі атлетка відновлюється від ушкодження ноги.

"Ну, спортсмен, у якого нічого не болить – не спортсмен. Трішки отримала неприємні відчуття у нозі після стрибків. Маю надію, що відновлення пройде добре.

Але якщо ні, то завжди можна перестрибнути на літній сезон. Всім цьом", – написала Левченко.

Напередодні українка стала бронзовою призеркою змагань Золотої серії Континентального туру у приміщенні, що відбувся в польському Торуні. Вона взяла висоту 1,94 м.

Для Юлії Левченко це вже четвертий подіум у сезоні-2026. 28-річна стрибунка у висоту стала переможницею турнірів у Коттбусі та Вайнгаймі, а також здобувала "срібло" на змаганнях у Карлсруе.

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Левченко здобула "бронзу" на змаганнях Золотої серії у приміщенні в Польщі
Магучіх виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour, Левченко посіла друге місце
Левченко з найкращим результатом сезону здобула перемогу на турнірі у Німеччині
Левченко завоювала золото на дебютних змаганнях у 2026 році
Несподівані таланти Левченко: легкоатлетка встала на ковзанку і вразила віршем власного авторства

Останні новини