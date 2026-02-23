Отримала неприємні відчуття: Левченко травмувалася під час турніру в Польщі

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла про ушкодження, яке вона отримала після турніру в польському Торуні.

Про це спортсменка повідомила в Instagram.

Наразі атлетка відновлюється від ушкодження ноги.

"Ну, спортсмен, у якого нічого не болить – не спортсмен. Трішки отримала неприємні відчуття у нозі після стрибків. Маю надію, що відновлення пройде добре.

Але якщо ні, то завжди можна перестрибнути на літній сезон. Всім цьом", – написала Левченко.