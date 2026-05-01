Легкоатлетку, що стала зіркою OnlyFans, дискваліфікували на 20 місяців

Відома канадська легкоатлетка Аліша Ньюман отримала 20-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Причиною для дискваліфікації став той факт, що Ньюман тричі протягом 12 місяців не перебувала у зазначеному місці для проходження допінг-тесту. Такі інциденти були зафіксовані 27 лютого, а також 17 і 23 серпня 2025 року.

В останньому випадку офіцер антидопінгової служби таки зустрів Ньюман, проте вона відмовилася негайно здати допінг-тест через участь у телешоу. Згодом того ж дня 31-річна спортсменка тест таки здала, проте зробила це після завершення 60-хвилинного вікна, що вважається неявкою на допінг-тест.

Термін дискваліфікації Ньюман відраховуватиметься від 3 грудня 2025 року. Всі результати канадки з 23 серпня 2025 року анульовані. У спорт вона зможе повернутися 2 серпня 2027 року.

Ньюман є бронзовою призеркою Олімпіади-2024 у стрибках із жердиною. Вона також відома веденням популярного акаунту на платформі OnlyFans.