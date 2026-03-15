Українець Брудін з рекордом став чемпіоном Європи з метання диску

Український легкоатлет Михайло Брудін виграв "золото" серед спортсменів віком до 23 років на щорічному Кубку Європи з метань.

У турнірі з метання диска взяли участь 14 спортсменів, серед яких був і представник України Михайло Брудін.

У першій спробі українець метнув снаряд на 56,14 м, зробивши вагому заявку на "золото". За результатами наступних спроб Михайло зумів покращити свій результат до 58,55 м, що забезпечило йому перемогу у змаганнях.

Срібну медаль у цій дисципліні здобув швейцарець Філіпп Шмідлі, який у найкращій спробі показав результат 56,62 м. Бронзовим призером змагань став Жомбор Добо з Угорщини.

Кубок Європи з метання. Метання диска. Чоловіки, U23

1. Михайло Брудін (Україна) — 58.55 м

2. Філіпп Шмідлі (Швейцарія) — 56.62 м

3. Жомбор Добо (Угорщина) — 55.33 м

Михайло Брудін встановив рекорд сезону у метанні диска в Європі у віковій категорії до 23 років. Він покращив попереднє досягнення на 0,51 м.

Зазначимо, що Кубок Європи з метань проходив у кіпрській Нікосії з 14 по 15 березня.

Нагадаємо, що у 2025 році Брудін вперше в кар'єрі виграв чемпіонат України у метанні диска.