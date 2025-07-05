Кохан здобув бронзу на етапі Діамантової ліги

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув бронзову нагороду з метання молота на етапі Діамантової ліги в американському Юджині.

Українець показав свій найкращий результат в останній, шостій спробі – 79.27 метра. Перемогу з рекордом Діамантової ліги здобув американець Руді Вінклер – 83.16 м.

Для Кохана – це другий подіум у сезоні турніру. На етапі в Осло він виборов срібло (79.95 м). Наразі він залишається без перемог на етапах комерційної серії: два срібла та дві бронзи.

Результати метання молота (чоловіки)

Руді Вінклер (США) – 83.16 м Ітан Кацберг (Канада) – 81.73 м Михайло Кохан (Україна) – 79.27 м

Нагадаємо, 27 червня Кохан в рамках командного чемпіонату Європи-2025 виграв змагання у метанні молота з результатом 81,66 м, оновивши свій попередній особистий рекорд на 52 см.