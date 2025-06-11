Кохан – срібний призер етапу Діамантової ліги

Український легкоатлет Михайло Кохан посів друге місце в секторі для метання молота на етапі Діамантової ліги.

Етап відбувається в норвезькому Осло. Змагання з метання молота не входять до заліку Діамантової ліги, тож відбувалися сьогодні.

Зрештою, Кохан пробився до трійки кращих атлетів, які розіграли медалі. Найкращою для українця стала остання спроба, в якій він продемонстрував результат 79,95.

Такий показник дозволив Михайлу посісти друге місце.

Випередити нашого метальника зумів тільки олімпійський чемпіон Парижа канадець Ітан Катцберг. Його результат – на 80,19 м.

Діамантова ліга. Метання молота, чоловіки

Ітан Кацберг (Канада) — 80.19 м Михайло Кохан (Україна) — 79.95 м Томас Мардаль (Норвегія) — 78.25 м

Нащодавно Кохан заявив, що він ще не вийшов на пік своєї форми та зможе додати наприкінці сезону.