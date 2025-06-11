Кохан – срібний призер етапу Діамантової ліги
Михайло Кохан
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Український легкоатлет Михайло Кохан посів друге місце в секторі для метання молота на етапі Діамантової ліги.
Етап відбувається в норвезькому Осло. Змагання з метання молота не входять до заліку Діамантової ліги, тож відбувалися сьогодні.
Зрештою, Кохан пробився до трійки кращих атлетів, які розіграли медалі. Найкращою для українця стала остання спроба, в якій він продемонстрував результат 79,95.
Такий показник дозволив Михайлу посісти друге місце.
Випередити нашого метальника зумів тільки олімпійський чемпіон Парижа канадець Ітан Катцберг. Його результат – на 80,19 м.
Діамантова ліга. Метання молота, чоловіки
- Ітан Кацберг (Канада) — 80.19 м
- Михайло Кохан (Україна) — 79.95 м
- Томас Мардаль (Норвегія) — 78.25 м
Нащодавно Кохан заявив, що він ще не вийшов на пік своєї форми та зможе додати наприкінці сезону.