Цілий день ковбасило: Кохан виступав на ЧЄ з температурою 39

Український легкоатлет Михайло Кохан виступав на чемпіонаті Європи з високою температурою.

Про це він розповів у коментарі для пресслужби Федерації легкої атлетики України.

"Я радий, що виходжу звідси з медаллю, але, можливо, було б краще, якби вона була іншого ґатунку. Коротше, я захворів сьогодні. Цілий день колбасить, штормить і навіть зараз я не розумію — мені радіти третьому місцю чи плакати", — сказав Кохан.

Нагадаємо, Михайло здобув бронзову медаль, метнувши молот 80,18 метра.

Цікаво, що проблеми зі здоров’ям були і в Ярослави Магучіх, але це не завадило їй виграти золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.