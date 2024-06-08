Магучіх: Перед тим, як вийти в сектор на ЧЄ, взагалі не знала, чи буду стрибати

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пояснила, чому виступала з тейпом на нозі у кваліфікації чемпіонату Європи у стрибках у висоту.

Українка дала коментар на цю тему Суспільному.

"Приїхали сюди, і насправді це були чотири важкі дні для мене та команди. Перед тим, як вийти у сектор, взагалі не знала, чи буду стрибати.

Але я вдячна своїй команді та тренерам за підтримку, своїм близьким. Вони підтримували мене і говорили, що все залежатиме від моїх відчуттів. Приїхали до Рима, чотири дні, туди-сюди в лікарні. Але зараз все добре, тобто тейп на нозі, це більше підстрахуватися.

Чи думала про пропуск Євро, враховуючи Олімпіаду? Насправді так було б лише якби мені було боляче стрибати в секторі. Вирішили, що зробимо пробну спробу в розминці. Зробила спробу під час розминки, нічого не відчула, все було добре. Тому готуємося до фіналу.

У фізіотерапевта була достатньо важка робота, дійсно. Але справді було важливо налаштовуватися на позитив. Усі ці чотири дні налаштовувала себе позитивно, що я можу стрибати, і все буде добре.

Приходила на розминку вранці, на цей стадіон, пробувала бігати, робити вправи й зрозуміла, що я можу і все буде добре", — сказала Магучіх.