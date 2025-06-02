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Кохан: 80 метрів – це лише початок

Олександр Булава — 2 червня 2025, 22:03
Кохан: 80 метрів – це лише початок
Михайло Кохан
Getty Images

Український метальник молота Михайло Кохан вважає, що він ще не вийшов на пік своєї форми та зможе додати наприкінці сезону.

Про це український легкоатлет заявив у коментарі Суспільне Спорт.

"П'ять, а може й більше, спроб за 80 метрів. Наскільки це зарано для травня? Та ну наскільки зарано? Це не зарано – я не вважаю, що це суперрезультат, це лише початок. Не знаю, торік наприкінці сезону я ще метр додав.

Якщо міркувати так, то в цьому сезоні, напевно, теж так спробую, але не знаю. Ці 80 – це ще зараз у період важких тренувань. Результат може збільшуватися – ось що я вам скажу, – сказав Кохан.

Нагадаємо, 24 травня Кохан став срібним призером на етапі в Хорватії, а перед цим переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота.

Нагадаємо, 24-річний Кохан є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.

Михайло Кохан

Михайло Кохан

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