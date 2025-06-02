Кохан: 80 метрів – це лише початок

Український метальник молота Михайло Кохан вважає, що він ще не вийшов на пік своєї форми та зможе додати наприкінці сезону.

Про це український легкоатлет заявив у коментарі Суспільне Спорт.

"П'ять, а може й більше, спроб за 80 метрів. Наскільки це зарано для травня? Та ну наскільки зарано? Це не зарано – я не вважаю, що це суперрезультат, це лише початок. Не знаю, торік наприкінці сезону я ще метр додав. Якщо міркувати так, то в цьому сезоні, напевно, теж так спробую, але не знаю. Ці 80 – це ще зараз у період важких тренувань. Результат може збільшуватися – ось що я вам скажу, – сказав Кохан.

Нагадаємо, 24 травня Кохан став срібним призером на етапі в Хорватії, а перед цим переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота.

Нагадаємо, 24-річний Кохан є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.