Третє місце – це п'єдестал, але собою я трішки незадоволений: Кохан оцінив свій виступ на абсолютному ЧС-2026
Михайло Кохан
ФЛАУ
Український метальник молота Михайло Кохан після здобуття третього місця на абсолютному чемпіонаті світу-2026 заявив, що радий завершити змагання на п'єдесталі, проте своїм виступом він незадоволений.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"В принципі, третє місце – це п'єдестал. А повертатися з п'єдесталу краще з медаллю, аніж за акредитацією зі змагань, правильно? Тому я задоволений. Не задоволений трішки собою, але все нормально".
Зауважимо, що уродженець Запоріжжя із результатом 78,90 м поступився у боротьбі за перемогу Мерліну Гуммеллю з Німеччини та представнику Угорщини Бенце Галашу.
Як відомо, Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою в стрибках у висоту.