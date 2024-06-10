Кохан: Попереду ще є Олімпійські ігри
Українець Михайло Кохан, який здобув бронзу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у метанні молота, хоче покращити свій результат на Олімпійських іграх в Парижі.
Цитує спортсмена Суспільне Спорт.
"Спроби за 80 метрів? Та вони не дуже вийшли, не знаю, як воно туди вилетіло.
Я й до останньої спроби Новіцкі налаштовувався "ввалити" та розслабитися, трішки не вийшло. Але нічого, попереду ще є Олімпійські ігри.
Результати Новіцкі і Галаша за 80 метрів? Вважаю, що це нормально. Я казав, що треба буде метати [для медалі] за 80 метрів – так і сталося. Це прогнозовано", – сказав Кохан.
У фіналі турніру українець показав результат 80.18 м, що принесло йому дебютну нагороду на континентальній першості.
Бронза Кохана стала четвертою медаллю для України в Римі. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Ще одна бронза в активі Людмили Оляновської в спортивній ходьбі на 20 км.