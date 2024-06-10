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Кохан: Попереду ще є Олімпійські ігри

Олександр Булава — 10 червня, 08:51
Кохан: Попереду ще є Олімпійські ігри

Українець Михайло Кохан, який здобув бронзу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у метанні молота, хоче покращити свій результат на Олімпійських іграх в Парижі.

Цитує спортсмена Суспільне Спорт.

"Спроби за 80 метрів? Та вони не дуже вийшли, не знаю, як воно туди вилетіло.

Я й до останньої спроби Новіцкі налаштовувався "ввалити" та розслабитися, трішки не вийшло. Але нічого, попереду ще є Олімпійські ігри.

Результати Новіцкі і Галаша за 80 метрів? Вважаю, що це нормально. Я казав, що треба буде метати [для медалі] за 80 метрів – так і сталося. Це прогнозовано", – сказав Кохан.

У фіналі турніру українець показав результат 80.18 м, що принесло йому дебютну нагороду на континентальній першості.

Бронза Кохана стала четвертою медаллю для України в Римі. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Ще одна бронза в активі Людмили Оляновської в спортивній ходьбі на 20 км.

Михайло Кохан Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

Михайло Кохан

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