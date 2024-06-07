Оляновська здобула бронзу на чемпіонаті Європи
Українка Людмила Оляновська виборола бронзу у спортивній ходьбі на 20 км на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбувається в Римі.
Українка на останніх метрах дистанції випередила представницю Іспанії та посіла третє місце. Це перша медаль для України на континентальній першості.
Перше та друге місце розділили представниці Італії — Антонелла Пальмізано та Валентіна Траплетті.
Чемпіонат Європи-2024
Спортивна ходьба — 20 км
7 червня
- Антонелла Пальмізано (Італія) — 1:28:09 години
- Валентіна Траплетті (Італія) — 1:28:37 години
- Людмила Оляновська (Україна) — 1:28:48 години
Оляновська також виконала ліцензійний норматив перед Олімпійськими іграми-2024. Вона фінішувала в межах стандартного відбіркового часу в 1:29:20 години та представить Україну на Іграх.
Чемпіонат Європи триває до 12 червня.