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Чемпіон Легка атлетика

Оляновська здобула бронзу на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 7 червня, 21:15
Оляновська здобула бронзу на чемпіонаті Європи

Українка Людмила Оляновська виборола бронзу у спортивній ходьбі на 20 км на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбувається в Римі.

Українка на останніх метрах дистанції випередила представницю Іспанії та посіла третє місце. Це перша медаль для України на континентальній першості.

Перше та друге місце розділили представниці Італії Антонелла Пальмізано та Валентіна Траплетті.

Чемпіонат Європи-2024
Спортивна ходьба — 20 км
7 червня
  1. Антонелла Пальмізано (Італія) — 1:28:09 години
  2. Валентіна Траплетті (Італія) — 1:28:37 години
  3. Людмила Оляновська (Україна) — 1:28:48 години

Оляновська також виконала ліцензійний норматив перед Олімпійськими іграми-2024. Вона фінішувала в межах стандартного відбіркового часу в 1:29:20 години та представить Україну на Іграх.

Чемпіонат Європи триває до 12 червня.

Людмила Оляновська

Людмила Оляновська

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