Оляновська здобула бронзу на чемпіонаті Європи

Українка Людмила Оляновська виборола бронзу у спортивній ходьбі на 20 км на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбувається в Римі.

Українка на останніх метрах дистанції випередила представницю Іспанії та посіла третє місце. Це перша медаль для України на континентальній першості.

Перше та друге місце розділили представниці Італії — Антонелла Пальмізано та Валентіна Траплетті.

Чемпіонат Європи-2024

Спортивна ходьба — 20 км

7 червня

Антонелла Пальмізано (Італія) — 1:28:09 години Валентіна Траплетті (Італія) — 1:28:37 години Людмила Оляновська (Україна) — 1:28:48 години

Оляновська також виконала ліцензійний норматив перед Олімпійськими іграми-2024. Вона фінішувала в межах стандартного відбіркового часу в 1:29:20 години та представить Україну на Іграх.

Чемпіонат Європи триває до 12 червня.