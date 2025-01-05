Це було цікаво: Геращенко розповіла про вагітність і показала яскравий фотосет із животиком

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко показала нові фотографії з животиком після оголошення про свою вагітність.

Призерка Олімпіади-2024 опублікувала у соціальних мережах декілька стильних знімків та розповіла про своє самопочуття.

"Спочатку просто хотіла виставити серію фото, але вирішила поділитись думками.

Два місяці осені я знайомилась із новою собою. Вагітність змінила мене на відсотків 60 і до всього цього нового треба було звикнути. Це було цікаво, місцями майже до втрати свідомості, іноді нелегко. Але найважче було те, що моя звична концентрація і зосередженість на всьому і одразу - зникли. Іноді була така розгублена, що сама себе лякалась.

Вірю, що і надалі все буде добре. Дякую кожному за ваші теплі слова, мені безмежно приємно", – написала Ірина в Інстаграмі.