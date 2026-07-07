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Олімпійська рада Азії підтримала рішення Виконкому МОК повернути Росію

Володимир Слюсарь — 7 липня 2026, 22:29
Олімпійська рада Азії підтримала рішення Виконкому МОК повернути Росію
OCA

Олімпійська рада Азії (OCA) привітала рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скасувати рекомендаційні обмеження щодо участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях.

Про це повідомила пресслужба організації.

Організація розділяє переконання МОК, що участь атлетів у турнірах не повинна обмежуватися через війни чи конфлікти у країнах їхнього походження. Представники ради підтримали прагнення просувати мир через спорт та засудили збройні конфлікти і насильство у світі.

OCA наголосила, що спорт має об'єднувати народи, навівши як приклад Азійські пляжні ігри в Саньї 2026 року, де в мирних змаганнях узяли участь представники всіх 45 Національних олімпійських комітетів Азії.

Нагадаємо, що МОК ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії. Заборона на його діяльність була введена 12 жовтня 2023 року.

Після цього Національний олімпійський комітет України (НОК) висловив незгоду з рішенням МОК тимчасово відновити в правах російській олімпійський комітет.

Зазначимо, що ще наприкінці червня МОК вніс зміни в Олімпійську хартію, які повинні були спростити повноцінне повернення Росії в міжнародний спорт.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

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