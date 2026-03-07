Дворазового призера Олімпійських ігор дискваліфіковано на два роки
Дворазового призера Олімпійських ігор на дистанції 100 м американського легкоатлета Фреда Керлі дискваліфіковано на два роки за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє пресслужба незалежного органу боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit, AIU).
Керлі, тимчасово відсторонений від змагань з 12 серпня 2025 року, порушив антидопінгове правило щодо "невиконання вимоги про надання інформації про місцезнаходження спортсменом, включеним до реєстру для проведення допінг-контролю". З 11 травня по 6 грудня 2024 року він тричі порушив це правило.
Керлі не заперечував пропуску тесту 13 червня в Мюнхені, але в двох інших випадках заявив, що спочатку пропустив тест через технічні проблеми з додатком Антидопінгової агенції США (USADA), а потім не здав пробу через співробітника допінг-контролю. За словами спортсмена, той не намагався його знайти.
Період дискваліфікації 30-річного спортсмена триватиме до 11 серпня 2027 року. Результати, показані американцем у період з 6 грудня 2024 по 12 серпня 2025, анульовані.
Крім того, Керлі повинен виплатити World Athletics три тисячі фунтів стерлінгів як судові витрати та інші витрати.
Фред також є триразовим чемпіон світу на дистанції 100 м (2022) та в естафеті 4×400 (2019 та 2023).
Минулого року американець двічі портапляв у скандали. У січні він влаштував сутичку з поліцією. Через три місяці його було затримано за побиття дівчини.