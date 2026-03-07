Дворазового призера Олімпійських ігор дискваліфіковано на два роки

Дворазового призера Олімпійських ігор на дистанції 100 м американського легкоатлета Фреда Керлі дискваліфіковано на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба незалежного органу боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit, AIU).

A Disciplinary Tribunal has banned Fred Kerley (USA) for 2 years, from 12 August 2025, for Whereabouts Failures. DQ results since 6 December 2024. Details here:https://t.co/gukX5kDnD6https://t.co/7wb4oY4ATZ pic.twitter.com/dM7pLEddfP — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) March 6, 2026

Керлі, тимчасово відсторонений від змагань з 12 серпня 2025 року, порушив антидопінгове правило щодо "невиконання вимоги про надання інформації про місцезнаходження спортсменом, включеним до реєстру для проведення допінг-контролю". З 11 травня по 6 грудня 2024 року він тричі порушив це правило.

Керлі не заперечував пропуску тесту 13 червня в Мюнхені, але в двох інших випадках заявив, що спочатку пропустив тест через технічні проблеми з додатком Антидопінгової агенції США (USADA), а потім не здав пробу через співробітника допінг-контролю. За словами спортсмена, той не намагався його знайти.

Період дискваліфікації 30-річного спортсмена триватиме до 11 серпня 2027 року. Результати, показані американцем у період з 6 грудня 2024 по 12 серпня 2025, анульовані.

Крім того, Керлі повинен виплатити World Athletics три тисячі фунтів стерлінгів як судові витрати та інші витрати.

Фред також є триразовим чемпіон світу на дистанції 100 м (2022) та в естафеті 4×400 (2019 та 2023).

Минулого року американець двічі портапляв у скандали. У січні він влаштував сутичку з поліцією. Через три місяці його було затримано за побиття дівчини.