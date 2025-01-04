Бронзового призера Олімпіади-2024 затримали через сутичку з поліцією

Американський легкоатлет Фред Керлі був затриманий у Маямі через конфлікт та опір з представниками поліції.

Про це пише A Bola.

29-річний Фред Керлі спочатку мав словесну перепалку, а потім, коли чотири поліцейських намагалися його затримати, він чинив опір.

JUST IN: Olympic sprint star Fred Kerley was tasered and charged with battery on a police officer in Miami after “trying to fight cops”



Miami Beach police stated Fred Kerley approached an active police scene to discuss his parked vehicle nearby



Officers claim Kerley, 29, became… pic.twitter.com/uZ9teg5TQQ — Unlimited L's (@unlimited_ls) January 3, 2025

Під час події поруч була його дівчина, яка під час конфлікту намагалася заспокоїти свого хлопця та представників закону.

"Коли полісмени намагалися його затримати, він чинив активний опір. Отже, було викликано екстрену підтримку, застосовано електрошокер, і підсудного затримали без подальших інцидентів", – сказано в заяві від поліції.

Відомо, що суддя не знайшов обґрунтованих підстав для звинувачення в хуліганстві або порушеннях правил поліції, що призвело до його звільнення з в'язниці під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, влітку Керлі не вистачило 0,04 секунди для золота в забігу на 100 метрів. На Олімпійських іграх у Токіо він у цій дисципліні виграв срібло.