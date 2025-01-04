Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Бронзового призера Олімпіади-2024 затримали через сутичку з поліцією

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 09:22
Бронзового призера Олімпіади-2024 затримали через сутичку з поліцією
Фред Керлі
Instagram

Американський легкоатлет Фред Керлі був затриманий у Маямі через конфлікт та опір з представниками поліції.

Про це пише A Bola.

29-річний Фред Керлі спочатку мав словесну перепалку, а потім, коли чотири поліцейських намагалися його затримати, він чинив опір.

Під час події поруч була його дівчина, яка під час конфлікту намагалася заспокоїти свого хлопця та представників закону.

"Коли полісмени намагалися його затримати, він чинив активний опір. Отже, було викликано екстрену підтримку, застосовано електрошокер, і підсудного затримали без подальших інцидентів", – сказано в заяві від поліції.

Відомо, що суддя не знайшов обґрунтованих підстав для звинувачення в хуліганстві або порушеннях правил поліції, що призвело до його звільнення з в'язниці під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, влітку Керлі не вистачило 0,04 секунди для золота в забігу на 100 метрів. На Олімпійських іграх у Токіо він у цій дисципліні виграв срібло. 

біг кримінал Легка атлетика Олімпійські ігри Поліція

біг

Нідерландець Нагейе та кенійка Чепкіруї перемогли на Нью-Йоркському марафоні 2024
Президент World Athletics запропонував ускладнити правила для жінок у бігу з перешкодами на Олімпіаді
Кенійка Чебет здобула другу золоту медаль на Олімпіаді-2024
Домініканка Пауліно з олімпійським рекордом виграла забіг на 400 метрів у Парижі-2024
Лайлз вирішив достроково закінчити свої виступи на ОІ-2024. Причина — COVID-19

Останні новини