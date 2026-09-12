Левченко: Сезон-2026 – це новий досвід для мене

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко підбила підсумки своїх виступів у сезоні 2026 року.

Слова легкоатлетки наводить Суспільне спорт.

"Сезон-2026? Це новий досвід для мене. Насправді дуже класний сезон. Я рада, що завдяки тому, що змогла показати до травми, опинилася тут і мала змогу змагатися з дівчатами та відчувати впевненість у тому, що можу повернутися до своєї форми.

Просто трошки не вистачило часу, але в цілому дуже класно – я посіла шосту позицію. У моєму житті були моменти, коли я стрибала набагато вище і займала такі ж місця. Була боротьба за місце серед кращих, а результат — це вже другорядне", – заявила українка.