Гори кличуть: Левченко показала, як відпочиває після насиченого сезону

Українська легкоатлетка Юлія Левченко вирішила провести заслужений відпочинок не за кордоном, а в Україні. Після насиченого сезону спортсменка вирушила у невелику подорож рідною країною, встигнувши побувати одразу в кількох мальовничих місцях.

Спочатку Левченко завітала на ферму в Тернопільській області, де насолодилася спокійною атмосферою та відпочинком далеко від спортивних арен. Схоже, після напружених змагань українці потрібні їй саме такі моменти — без поспіху та постійних тренувань.

Втім, на цьому подорож не завершилася. Юлія вирушила до Карпат, звідки вже показала своїм підписникам атмосферні кадри. Гори, природа та свіже повітря стали чудовим продовженням її відпочинку після насиченого сезону.

"Гори кличуть", — лаконічно підписала спортсменка серію фотографій, передавши настрій своєї поїздки.

Нагадаємо, в сезоні-2026 Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала срібло чемпіонату світу в приміщенні.

Напередодні вона завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.