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Два українці кваліфікувалися у фінал ЧЄ з чоловічих стрибків у висоту

Игорь Чернявский — 9 червня, 13:55
Два українці кваліфікувалися у фінал ЧЄ з чоловічих стрибків у висоту

Два українських стрибуни вийшли у фінал стрибків у висоту серед чоловіків на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі.

Висота 2,21 метра підкорилася Олегу Дорощуку та Владислав Лавському. За підсумками кваліфікації вони ввійшли до дванадцятки найкращих і у вівторок, 12 червня поборються за медалі.

Ще один українець, який брав участь у відборі, Дмитро Нікітін показав результат 2,17 м і не зміг потрапити у фінал.

Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан з першої спроби вийшов до фіналу в метанні молота, а Мар’яна Шостак пробилася до півфіналу в бігу на 400 метрів.

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