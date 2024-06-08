Шостак пройшла у півфінал чемпіонату Європи-2024 у бігу на 400 метрів

Українська спортсменка Мар'яна Шостак кваліфікувалася у півфінал Євро-2024 з легкої атлетики у бігу на 400 метрів.

Українка стала п'ятою у своєму забігу з часом 52,07. Це дозволило їй потрапити до 12 найкращих, що пробилися до півфіналу.

Зазначимо, цей результат став рекордним в кар'єрі Шостак.

Варто додати, що у кваліфікаційному забігу брали участь ще дві українки. Однак, Катерина Карпюк (53,06) та Тетяна Мельник (54,06) не змогли пройти у наступний раунд.

Півфінали у бігу на 400 метрів відбудуться 9 червня.

Раніше ми повідомляли про вихід до фіналу Євро Михайла Кохана у метанні молота.