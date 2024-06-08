Вистачило однієї спроби: Кохан пройшов до фіналу Євро-2024 у метанні молота

Українець Михайло Кохан кваліфікувався у фінал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у метанні молота.

Українському спортсмену вистачило однієї спроби (77,77 метра) для того, щоб виконати норматив та достроково здобути путівку у фінал турніру.

Зазначимо, що для виходу у фінал потрібно було показати результат в 77 метрів або увійти у топ-12 за підсумками кваліфікації.

Вирішальне змагання у метанні молота на Євро відбудеться в неділю, 9 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.