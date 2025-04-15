На тренуваннях у мене виходить ще краще: литовський спортсмен – про два світові рекорди за один день

Литовський метальник диску Миколас Алекна, який на вихідних двічі оновив світовий рекорд, заявив, що на тренуваннях показує ще кращі результати.

Його слова цитує Sportas.lt.

"Чи очікував я результат 75 м 36 см? Так, я думаю, що зможу закинути ще далі, але прибережу це на сезон наступного року. Моя мета в цьому сезоні – постійно кидати понад 70 метрів на кожному змаганні. Знаєте, на тренуваннях я маю ще кращі спроби, тому, думаю, мені ще є що показати – можливо, наступного року. Я буду продовжувати вдосконалюватися", – сказав Алекна.

На турнірі в Рамоні, штат Оклахома він литовець став першим спортсменом, який зумів метнути диск далі ніж на 75 метрів.

Експерти піддають критиці цей рекорд, адже в день турніру був сильний попутний вітер. Зокрема, через це аж четверо спортсменів зуміли досягти позначки в 74 метри.

"Це було дивовижно. Напевно, це найвищий рівень результатів, які я коли-небудь бачив або навіть за всю історію. Я думаю, що це мотивує нас усіх продовжувати рухатися вперед. Це вигідно всім, робить захід цікавішим і, можливо, навіть привертає більше шанувальників. Це чудово для спорту", – додав Миколас.

Батько Миколаса – батько Віргіліус Алекна – зараз посідає четверте місце у світовому списку всіх часів із результатом 73 м 88 см, який він продемонстрував у 2000 році. Віргіліус двічі (2000, 2004) ставав чемпіоном ОІ.

22-річний Миколас на Олімпійських іграх у Парижі посів друге місце, програвши чемпіону лише 3 см.