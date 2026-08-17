Дрон зіпсував епічний момент на ЧЄ з легкої атлетики: безпілотник врізався в бар’єр

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Великій Британії стався курйозний епізод, який ледь не перетворився на головну подію дня. Просто під час змагань телевізійний дрон упав на бігову доріжку та врізався в один із бар'єрів.

Незвичайний інцидент трапився під час жіночого забігу на 100 метрів з бар'єрами у рамках семиборства. Безпілотник, який використовували для телевізійної трансляції, несподівано втратив висоту, зачепив перешкоду та опинився просто на доріжці.

Через падіння дрона організаторам довелося відкласти старт наступного забігу, адже спочатку необхідно було прибрати з доріжки уламки техніки та переконатися, що проведенню змагань нічого не загрожує.

Сам момент падіння потрапив у трансляцію та швидко став вірусним у соцмережах. Глядачі жартували, що дрон вирішив сам перевірити, наскільки складною є дистанція з бар'єрами.

На щастя, ніхто зі спортсменок не постраждав, а після прибирання уламків змагання продовжилися у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Бірмінгемі завершився чемпіонат Європи-2026 із легкої атлетики, де збірна України здобула чотири медалі.

Такий результат дозволив "синьо-жовтим" посісти 11-те місце в підсумковому заліку континентальної першості. До десятки ввійшли збірні, які мали щонайменше два "золота", а в України тріумфаторкою стала тільки Ярослава Магучіх.