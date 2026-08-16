Грізманн привіз епічний гол у власні ворота: відмовився пробити у порожню "рамку", за що поплатилася команда

Антуан Грізманн став одним із головних героїв неймовірної кінцівки матчу Кубка ліг між Орландо Сіті та Атлетіко Сан-Луїс. Щоправда, французький нападник навряд чи захоче згадувати цей епізод.

Грізманн вийшов на поле наприкінці зустрічі, щоб допомогти Орландо втримати перемогу. Американська команда була за крок від тріумфу, але на 90+6-й хвилині француз отримав чудову можливість поставити крапку в матчі.

Перед Грізманном фактично були порожні ворота, однак замість удару футболіст вирішив віддати передачу на партнера. Щоправда, пас виявився неточним, і потенційно ідеальна нагода завершити зустріч переможним голом була змарнована.

А далі сталося найгірше для Орландо. Суперник миттєво скористався ситуацією та забив у компенсований час, перевівши матч у серію післяматчевих пенальті.

Здавалося, Грізманн власноруч подарував Атлетіко Сан-Луїс шанс на порятунок. Проте цього разу його команді все ж пощастило.

У серії пенальті Орландо Сіті переміг із рахунком 5:4 та пробився до наступного раунду Кубка ліг. Основний час завершився з рахунком 2:2.

Нагадаємо, Грізманн дебютував у МЛС за Орландо в матчі проти Сан-Хосе Ертквейкс.

35-річний француз вийшов в основному складі та допоміг "левам" здобути розгромну перемогу на виїзді з рахунком 4:0. Він записав собі в актив одну результативну дію, забивши третій гол у цьому протистоянні.