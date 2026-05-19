Стало відомо, де Дорощук розпочне літній сезон-2026

Український стрибун у висоту Олег Дорощук розпочне літній сезон-2026 на четвертому етапі Діамантової ліги в Римі, який відбудеться 4 червня.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Змагання в столиці Італії зберуть дуже солідний склад учасників, на старт вийдуть 43 олімпійські чемпіони. Зокрема, у секторі чоловічих стрибків у висоту змагатися з Дорощуком будуть Гаміш Керр (Нова Зеландія), Ву Санхьок (Республіка Корея), Ян Штефела (Чехія), Джувон Гаррісон, Таюс Вілсон (обидва — США), Томохіро Шино (Японія), Маттео Сіолі (Італія).

Нагадаємо, у березні Дорощук завоював золото чемпіонату світу-2026 у приміщенні, проте з того часу на міжнародних змаганнях не з'являвся.

Наступної суботи, 23 травня, відбудеться етап Діамантової ліги в китайському Сямені, де виступлять Юлія Левченко та Ірина Геращенко.