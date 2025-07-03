Це стара травма, викликана навантаженнями, – Дорощук пояснив пропуск наступного етапу Діамантової ліги

Український легкоатлет Олег Дорощук детальніше розповів про свою травму коліна, яка не дозволить йому виступити на етапі Діамантової ліги в Монако.

Цими деталями 23-річний українець поділився в інтерв'ю Суспільне.

Вчора, 2 липня, чемпіон Європи зі стрибків у висоту в приміщенні зізнався, що він має проблеми з меніском, які турбують його ще з етапу в Римі. Зараз спортсмен розкрив деталі своєї травми.

"На Діамантовій у Римі, коли стрибав на розминці, то відчував, що щось трохи не так з коліном. Думав, що розігріюся, порозминаюся і все пройде. І в Римі воно дійсно не заважало, але потім приїхав додому, не стрибав, а робив тренування. Після Риму був виснажений фізично, бо це було четверте стрибкове тренування взагалі. До етапу я тричі на тренуваннях стрибав, а потім відразу на змагання – фізично важкувато. Мабуть перенавантажив ногу. Зрозумів, що в коліні рідина почала накопичуватися. Після тренувань нога набухала, почалися все більші больові відчуття. Сказав тренеру, що щось із коліном не так, треба робити обстеження. В Кропивницькому зробив УЗД. Але сказали, що краще зробити МРТ. В Києві зробив МРТ, обстеження, щоб точно знати, що там", – сказав Дорощук.

Результати МРТ показали, що український легкоатлет пошкодив меніск. На щастя, справв не дійшла до його розриву.

"За результатами, є проблема з меніском. Це стара травма: він не розірвався, глибоких пошкоджень зв’язок чи м’язів нема. Меніск під навантаженнями, після великої роботи почав запалюватися. Треба це запалення прибрати. Інтенсивних навантажень не давати як раніше. Треба поберегтися, укріпити зв’язки, які тримають це коліно. План такий, що інтенсивності не додаємо, тому починаємо закладати базу, як спочатку. Часу було мало після зимового сезону. Може все разом і дало таке".

Нагадаємо, що через цю ж травму коліна Олег Дорощук пропустив командний чемпіонат Європи-2025, де його замінив Дмитро Нікітін.

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