Дорощук пропустить етап Діамантової ліги у Монако

Відомий український стрибун у висоту Олег Дорощук Олег Дорощук не буде виступати до чемпіонату України, який стартує 8 серпня.

Цитує спортсмена Суспільне Спорт.

Легкоатлет розповів про проблеми з коліном, які тривалий час турбували його.

"Коліно турбувало мене давненько, але не зважав на те. В мене завжди таке було, що трішки болить у різних місцях, але не зважав: після тренувань лід прикладав протягом тижня, і все проходило. З коліном таке ж. Воно інколи боліло, інколи ні.

На етапі Діамантової ліги у Римі, коли стрибав на розминці, то відчував, що щось трохи не так з коліном. Треба поберегтися, укріпити зв’язки. План такий, що інтенсивності не додаємо, тому починаємо закладати базу, як спочатку. Часу було мало після зимового сезону. Може все разом і дало таке.

Розраховую, що перший старт [після відновлення] буде на чемпіонаті України на початку серпня. Це і причина, чому пропустив Остраву і командний чемпіонат Європи. Можна було б і виступати, але з лікарями радилися. Вирішив, що краще зараз такого не робити, бо під таким загостренням можна зробити ще гірше", – розповів Дорощук.