ЧС-2025 у приміщенні. Чемпіон Європи Дорощук посів 5 місце у стрибках у висоту

Сьогодні, 21 березня, відбувся фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні в стрибках у висоту серед чоловіків.

Українець Олег Дорощук з результатом 2 м 28 см посів п'яте місце.

Дорощук у складній боротьбі здобув путівку до фінального раунду, взявши лише з третьої спроби висоту 2 м 28 см.

За медалі продовжили боротьбу У Сан Хьок (Південна Корея), Гаміш Керр (Нова Зеландія), Раймон Річардс (Ямайка) та Елайджа Кошиба (США).

У Сан Хьок добре розпочав – 2 м 31 см подолав із першої спроби. Чинний чемпіон світу Керр стрибав наступним і не зміг. Слідом за ним стрибав Дорощук – ногами задів планку. Річардс та Кошиба також не впоралися.

Не взяли цю висоту легкоатлети і з другої спроби. На жаль, і третя спроба для Олега не стала успішною. Опоненти також не підкорили. Оскільки Олег на висоту 2 м 28 см витратив усі 3 спроби, тому й став п'ятим.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2025. Стрибки у висоту:

1. У Сан Хьок (Південна Корея) – 2 м 31 см

2. Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 2 м 28 см

3. Реймонд Річардс (Ямайка) – 2 м 28 см.

Make that tWOO ✌️



🇰🇷’s Woo Sanghyeok wins his second world indoor title in the men’s high jump after being the only one to clear 2.31m ✈️



The 2024 champion Hamish Kerr wins 🥈 just ahead of 🇯🇲’s Raymond Richards, who wins his first international medal 👏#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/Ee93pCfbjb — World Athletics (@WorldAthletics) March 21, 2025

28-річний У Сан Хьок вигравав золото на ЧС-2022 у Белграді. Через 2 роки в Глазго кореєць став бронзовим призером.

Інший українець Дмитро Нікітін припинив боротьбу на висоті 2 м 24 см.

Нагадаємо, два тижні тому Олег зумів виграти золото чемпіонату Європи, який проходив у нідерландському Апелдорні. Українець тоді показав результат 2 м 34 см.

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів. З розкладом змагань для українців на 21 березня можна ознайомитися ТУТ.