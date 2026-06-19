Призера Олімпійських ігор дискваліфікували за допінг

Бронзового призера Олімпійських ігор у бігу на 110 метрів Дімітрі Баску дискваліфіковано на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляється на сайті Французького антидопінгового агентства (AFLD).

У допінг-пробі Баску, зданій у квітні 2024 року, були виявлені тестостерон та його метаболіти. Атлета тоді тимчасово відсторонили від змагань.

Дискваліфікація набуде чинності 8 квітня 2026 року, в день ухвалення рішення, та з урахуванням тимчасового усунення закінчиться у квітні 2028 року.

Як пише France24, Дімітрі заявляв, що допінг потрапив в організм із харчовими добавками, і висловив сподівання, що його тимчасове усунення скасують вчасно, щоб він встиг взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі. Цього так і не сталося.

За даними джерела, француз після закінчення дискваліфікації не має наміру відновлювати кар'єру.

38-річний Баску у 2016 році виграв бронзову медаль Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. За кар'єру він ставав чемпіоном Європи (2016), бронзовим призером чемпіонату світу у приміщенні (2016) та срібним призером чемпіонату Європи у приміщенні (2015).

Нагадаємо, дворазового олімпійського чемпіона ледь не знудило на військовому літаку.