Врятував автоматичний зовнішній дефібрилятор: чемпіонка світу знепритомніла на змаганнях

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Ріо та чемпіонка світу 2011 року з бігу на 1500 метрів Дженні Сімпсон знепритомніла під час бігу на змаганнях у Ролі, штат Північна Короліна.

Про це повідомляє AP News.

Сімпсон провели серцево-легеневу реанімацію прямо на іподромі для бігу, а також застосували автоматичний зовнішній дефібрилятор, перш ніж доставити її до лікарні.

39-річна Сімпсон брала участь у громадських заходах з легкої атлетики, організованих сером Волтером Раннінгом, до яких запрошувалися бігуни всіх рівнів.

"Ми неймовірно вдячні людям, які негайно відреагували, а також працівникам швидкої медичної допомоги та медичним працівникам, які впоралися з ситуацією з такою турботою, терміновістю та професіоналізмом", – написала "Команда сера Волтера Раннінга".

Сімпсон виборола бронзову медаль у бігу на 1500 метрів на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Вона також стала чемпіонкою світу на цій дистанції в 2011 році, а також має срібні медалі ЧС 2013 та 2017 років.

Нагадаємо, дворазового олімпійського чемпіона ледь не знудило на військовому літаку.