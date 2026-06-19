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Врятував автоматичний зовнішній дефібрилятор: чемпіонка світу знепритомніла на змаганнях

Руслан Травкін — 19 червня 2026, 19:22
Врятував автоматичний зовнішній дефібрилятор: чемпіонка світу знепритомніла на змаганнях
Дженні Сімпсон
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Бронзова призерка Олімпійських ігор у Ріо та чемпіонка світу 2011 року з бігу на 1500 метрів Дженні Сімпсон знепритомніла під час бігу на змаганнях у Ролі, штат Північна Короліна.

Про це повідомляє AP News.

Сімпсон провели серцево-легеневу реанімацію прямо на іподромі для бігу, а також застосували автоматичний зовнішній дефібрилятор, перш ніж доставити її до лікарні.

39-річна Сімпсон брала участь у громадських заходах з легкої атлетики, організованих сером Волтером Раннінгом, до яких запрошувалися бігуни всіх рівнів.

"Ми неймовірно вдячні людям, які негайно відреагували, а також працівникам швидкої медичної допомоги та медичним працівникам, які впоралися з ситуацією з такою турботою, терміновістю та професіоналізмом", – написала "Команда сера Волтера Раннінга".

Сімпсон виборола бронзову медаль у бігу на 1500 метрів на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Вона також стала чемпіонкою світу на цій дистанції в 2011 році, а також має срібні медалі ЧС 2013 та 2017 років.

Нагадаємо, дворазового олімпійського чемпіона ледь не знудило на військовому літаку.

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