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Кохан з особистим рекордом завоював срібло на змаганнях у США

Олег Дідух — 14 червня 2026, 10:43
Кохан з особистим рекордом завоював срібло на змаганнях у США
Михайло Кохан
ФЛАУ

Український легкоатлет Михайло Кохан посів друге місце в метанні молота на USATF LA Grand Prix – турнірі золотої серії світового легкоатлетичного туру, який проходить у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Українець оновив свій особистий рекорд, у заключній спробі метнувши молот на 82,38 м. Втім, навіть такого результату виявилося замало для перемоги – українець програв 6 см французу Янну Шоссенану. Компанію на подіумі їм склав господар змагань, американець Руді Вінклер з результатом 80,43 м.

Підсумкові результати:

  1. Янн Шоссенан (Франція) – 82,44 м
  2. Михайло Кохан (Україна) – 82,38 м
  3. Руді Вінклер (США) – 80,43 м

Для Кохана це друге срібло у поточному літньому сезоні на міжнародному рівні. У квітні він посів друге місце в Найробі. Наприкінці травня Михайло став третім в Осло, де перемогу також здобув Шоссенан.

Легка атлетика Михайло Кохан

Михайло Кохан

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