Легендарна Костадінова пригадала, як відреагувала на світовий рекорд Магучіх

Колишня болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова, якій 37 років належав світовий рекорд у стрибках у висоту (2 м 9 см), розповіла про свою реакцію на успіх Ярослави Магучіх. Влітку 2024 року українка зуміла стрибнути 2 м 10 см.

Слова Костадінової передає сербське видання Sportklub.n1info.rs.

"Я була в Римі. Перша реакція? Я її привітала. Це чесна гра. Стрибки у висоту мають розвиватися. Жінки можуть стрибати на 2,12, 2,13, чому б не на 2,14?.

Чи думала я, що рекорд протримається 37 років? Чесно кажучи, ні.

Я рахувала перші 20. Тоді я зрозуміла, що це лише питання часу, коли народиться нова зірка. Найближче була Бланка Влашич, я думала, що вона зможе зробити 2,10", – сказала Стефка.