Легендарна Костадінова пригадала, як відреагувала на світовий рекорд Магучіх
Колишня болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова, якій 37 років належав світовий рекорд у стрибках у висоту (2 м 9 см), розповіла про свою реакцію на успіх Ярослави Магучіх. Влітку 2024 року українка зуміла стрибнути 2 м 10 см.
Слова Костадінової передає сербське видання Sportklub.n1info.rs.
"Я була в Римі. Перша реакція? Я її привітала. Це чесна гра. Стрибки у висоту мають розвиватися. Жінки можуть стрибати на 2,12, 2,13, чому б не на 2,14?.Чи думала я, що рекорд протримається 37 років? Чесно кажучи, ні.
Я рахувала перші 20. Тоді я зрозуміла, що це лише питання часу, коли народиться нова зірка. Найближче була Бланка Влашич, я думала, що вона зможе зробити 2,10", – сказала Стефка.
Більшість питань стосувалися Ангеліни Топич, яка нещодавно вперше за кар'єру подолала два метри.
"Вона вже входить до вузького клубу тих, хто "полетів" на два метри. Вона вже серед великих. Я хочу, щоб вона зробила щасливим увесь світ", – заявила Костадінова.
Нагадаємо, 28 лютого Магучіх стала чемпіонкою України в приміщенні.