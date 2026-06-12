Бронзову медалістку Олімпійських ігор дискваліфікували за допінг

Ефіопська легкоатлетка Гудаф Цегай отримала чотиримісячну дискваліфікацію за використання допінгу.

Про це повідомляє BBC.

У грудні минулого року в уродженки Тіграй знайшли заборонену речовину – метаболіт летрозолу. За словами спортсменки, їй цей засіб призначив лікар для лікування хвороби, яку їй вже діагностували.

Вона як докази своєї невинності надала медичні документи та інші підтвердження. Пізніше ефіопська легкоатлетка подала заяву, що це лікування відповідало міжнародним стандартним вимогам ВАДА (Всесвітнього антидопінгового агентства) щодо терапевтичного застосування медикаментів, яке дозволяється спортсменам. Пізніше ця заява була відхилена.

Період дискваліфікації Цегай триватиме з 1 червня до 30 вересня 2026 року. Її результати після грудня минулого року також були анульовані.

Зауважимо, що Гудаф Цегай брала участь в Олімпійських іграх 2020-го року в Токіо, за підсумками котрих здобула бронзову медаль з бігу на 5000 метрів. Також вона є чемпіонкою світу з бігу на 5000 метрів (2022 рік) та 10000 метрів (2023 рік).

На чемпіонаті світу в приміщенні вона здобувала два золота з бігу на 1500 метрів (2022 та 2025 рік). Крім того, Цегай виграла етап Діамантової ліги у 2023-му році із забігу на 5000 метрів.

Нагадаємо, що напередодні відома канадська легкоатлетка Аліша Ньюман отримала 20-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.