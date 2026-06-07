Ткачук виборола "срібло" в бігу на 400 метрів з бар'єрами на Континентальному турі в Польщі

Українка Вікторія Ткачук здобула срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Континентального туру з легкої атлетики, який проходить у Варшаві.

Вона подолала дистанцію за 55,44 с, що лише на 0,02 секунди менше від її найкращого результату сезону (55,42 с).

Перемогу ж здобула представниця Португалії Діалло Фатумата, а бронзовою призеркою стала польська бігунка Ізабела Смолінська.

Континентальний тур з легкої атлетики

Результати бігу на 400 м з/б (жінки)

Діалло Фатумата (Португалія) – 54.31 Вікторія Ткачук (Україна) – 55.44 Ізабела Смолінська (Польща) – 55.69

Напередодні в межах цього етапу "срібло" у стрибках в висоту здобула Ірина Геращенко.