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Ткачук виборола "срібло" в бігу на 400 метрів з бар'єрами на Континентальному турі в Польщі

Олексій Мурзак — 7 червня 2026, 20:32
Ткачук виборола срібло в бігу на 400 метрів з бар'єрами на Континентальному турі в Польщі
Вікторія Ткачук
athletix.ch

Українка Вікторія Ткачук здобула срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Континентального туру з легкої атлетики, який проходить у Варшаві.

Вона подолала дистанцію за 55,44 с, що лише на 0,02 секунди менше від її найкращого результату сезону (55,42 с).

Перемогу ж здобула представниця Португалії Діалло Фатумата, а бронзовою призеркою стала польська бігунка Ізабела Смолінська.

Континентальний тур з легкої атлетики

Результати бігу на 400 м з/б (жінки)

  1. Діалло Фатумата (Португалія) – 54.31
  2. Вікторія Ткачук (Україна) – 55.44
  3. Ізабела Смолінська (Польща) – 55.69

Напередодні в межах цього етапу "срібло" у стрибках в висоту здобула Ірина Геращенко.

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