Під час студентського чемпіонату США побили світовий рекорд в бігу на 110 м з бар’єрами
Джа'Кобі Тарп
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20-річний американський легкоатлет Джа'Кобі Тарп встановив новий рекорд світу в бігу на 100 метрів з бар'єрами. Це трапилося у півфіналі Національного студентського чемпіонату США (NCAA) в Юджині.
Тарп, чиїм особистим рекордом до цього були 13,01 секунди, подолав дистанцію за 12,75 секунди. Він на 0,05 секунди перевшив попередній рекорд, який був встановлений у 2012 році Арісом Мерріттом.
Це перший з 1976 року світовий рекорд у легкій атлетиці, який був встановлений на чемпіонаті NCAA.
Фінал чемпіонату NCAA у бігу на 110 м з бар'єрами відбудеться 12 червня. Тарп є чинним чемпіоном у цьому виді програми.
Напередодні Купер Люткенгаус переміг на етапі Діамантової ліги в Осло на дистанції 800 метрів з новим рекордом сезону.