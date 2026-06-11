Під час студентського чемпіонату США побили світовий рекорд в бігу на 110 м з бар’єрами

20-річний американський легкоатлет Джа'Кобі Тарп встановив новий рекорд світу в бігу на 100 метрів з бар'єрами. Це трапилося у півфіналі Національного студентського чемпіонату США (NCAA) в Юджині.

Тарп, чиїм особистим рекордом до цього були 13,01 секунди, подолав дистанцію за 12,75 секунди. Він на 0,05 секунди перевшив попередній рекорд, який був встановлений у 2012 році Арісом Мерріттом.

JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75



✅ NCAA RECORD

✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026

Це перший з 1976 року світовий рекорд у легкій атлетиці, який був встановлений на чемпіонаті NCAA.

Фінал чемпіонату NCAA у бігу на 110 м з бар'єрами відбудеться 12 червня. Тарп є чинним чемпіоном у цьому виді програми.

Напередодні Купер Люткенгаус переміг на етапі Діамантової ліги в Осло на дистанції 800 метрів з новим рекордом сезону.