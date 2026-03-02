Тренуюся з Левченко та Геращенко: стрибунка Безсмертна – про суперництво з іменитими українками

Українська легкоатлетка Ірина Безсмертна розповіла про суперництво з топовими стрибунками на чемпіонаті України 2026 року в приміщенні.

Слова 21-річної спортсменки цитує Суспільне Спорт.

Під час фінальних змагань, що відбулися у Києві 28 лютого, Безсмертна повторила особистий рекорд, підкоривши планку на висоті 1,83 метра. Легкоатлетка зазначила, що участь у чемпіонаті України зірок світового рівня Ярослави Магучіх, Юлії Левченко та Ірини Геращенко мотивує молодих спортсменок до нових звершень.

"Тренуюся з Юлією Левченко та Іриною Геращенко. На кожному тренуванні я завжди навчаюся чомусь новому, мені допомагають, якщо є помилки. Тягнуся до них – дуже хочеться бути ближчою за результатами. Як впливає присутність топсуперниць? Ти занурюєшся у себе, думаєш лише про себе, свій стрибок. Можна заспокоїтися і зробити гарний стрибок", – розповіла Безсмертна.

Зазначимо, що Ірина Безсмертна підкорила висоту 1,83 метра з третьої спроби, у підсумку посівши 5 місце.

Чемпіонкою України зі стрибків у висоту в приміщенні стала Ярослава Магучіх. Олімпійська чемпіонка разом з Юлією Левченко взяли планку 1,96 метра, але Ярослава виграла "золото" завдяки меншій кількості спроб.

Бронзовою призеркою чемпіонату України стала Ірина Геращенко, яка тріумфально повернулася до змагань після декретної відпустки.