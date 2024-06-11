Український спортсмен Артур Фельфнер кваліфікувався у фінал чемпіонату Європи з метання списа.

20-річний українець у відборі виконав лише одну спробу, в якій показав результат 81,74 м. У підсумку він посів четверте місце у своїй групі та восьме в загальному заліку.

Для потрапляння у фінал кваліфікації потрібно було показати результат 82 м або потрапити до дванадцятки найкращих.

Фінал метання списа відбудеться у середу, 12 червня. Початок — о 21:28 за київським часом.

Нагадаємо, у травні Фельфнер переміг на міжнародному турнірі з метання списа у Банській Бистриці.

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)

Чемпіонат Європи-2024 у Римі триватиме до 12 червня.