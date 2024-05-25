Фельфнер виграв золото на турнірі в Словаччині

Український спортсмен Артур Фельфнер переміг на міжнародному турнірі з метання списа, який відбувся у Банській Бистриці (Словаччина).

Українець показав результат 81,12 метра. Жодному з конкурентів не вдалося перетнути рубіж у 80 метрів.

Наразі найкращим результатом сезону для 20-річного українця є результат 83,95, який він показав на турнірі в Німеччині.

Переможці та призери

Артур Фельфнер (Україна) — 81,12 м Артур Петерсен (Данія) — 78,65 м Дьйорді Герцег (Угорщина) — 78,92 м

Особистим рекордом українця є 84,32 метра, який спортсмен установив на змаганнях у словацькому Шаморіні в червні 2022 року. Цей результат також є молодіжним та юніорським рекордами України.

Нагадаємо, Фельфнер виграв "доросле золото" Кубку Європи з метань у Португалії. На цих змаганнях інший українець Михайло Кохан також переміг серед дорослих молотобійців.