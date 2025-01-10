Шестиразова найкраща футболістка світу продовжила контракт з американським клубом

Легенда жіночого футболу бразилійка Марта продовжила контракт з американським Орландо Прайд, за який грає з 2017 року.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони погодили угоду до кінця 2026 року. Її попередній контракт закінчився кілька тижнів тому.

"Оскільки закінчився найуспішніший сезон в історії нашого клубу і, особисто, один із найкращих у її професійній кар’єрі, повторне підписання Марти було ключовим бізнес-пріоритетом для нас протягом цього міжсезоння",

З моменту приєднання до клубу в 2017 році бразильська футболістка відіграла за команду 128 матчів, забила 42 голи зробив 19 результативних передач

"Це команда, де всі працюють один для одного, де всі вірять один в одного, і я дуже рада продовжити цю подорож. Я щаслива, що маю можливість підписати контракт ще на два роки.

Особисто для мене також багато значить те, що я досягну позначки у 10 сезонів гравця Орландо. Це особливе число для мене, оскільки я носила футболку під №10 більшу частину своєї кар’єри", – сказала 38-річна Марта.