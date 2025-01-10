Шестиразова найкраща футболістка світу продовжила контракт з американським клубом
Легенда жіночого футболу бразилійка Марта продовжила контракт з американським Орландо Прайд, за який грає з 2017 року.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Сторони погодили угоду до кінця 2026 року. Її попередній контракт закінчився кілька тижнів тому.
"Оскільки закінчився найуспішніший сезон в історії нашого клубу і, особисто, один із найкращих у її професійній кар’єрі, повторне підписання Марти було ключовим бізнес-пріоритетом для нас протягом цього міжсезоння", – сказав спортивний директор Орландо Гейлі Картер.
З моменту приєднання до клубу в 2017 році бразильська футболістка відіграла за команду 128 матчів, забила 42 голи зробив 19 результативних передач
"Це команда, де всі працюють один для одного, де всі вірять один в одного, і я дуже рада продовжити цю подорож. Я щаслива, що маю можливість підписати контракт ще на два роки.
Особисто для мене також багато значить те, що я досягну позначки у 10 сезонів гравця Орландо. Це особливе число для мене, оскільки я носила футболку під №10 більшу частину своєї кар’єри", – сказала 38-річна Марта.
Минулого сезону Орландо Прайд вперше в історії клубу виграв NWSL (National Women's Soccer League) – найсильнішу футбольну лігу США.
Марта за кар'єру шість разів отримувала нагороду The Best FIFA Women's player та безліч інших індивідуальних нагород. У складі збірної Бразилії ставала фіналісткою чемпіонату світу 2007 року, а також тричі (2008, 2012 та 2024) здобувала срібло Олімпійських ігор.