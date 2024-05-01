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20.04.2024 19:04 1378

Сіннер знявся з турніру в Мадриді

Сьогодні 22:35 122 0
Сіннер знявся з турніру в Мадриді
#Яннік Сіннер, #Фелікс Оже-Альясім

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Яннік Сіннер знявся з Masters в Мадриді через пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Італієць прийняв рішення припинити виступи в турнірі через травму правого стегна. Канадець Фелікс Оже-Альясім автоматично вийшов до півфіналу змагань.

На стадії 1/8 фіналу Сіннер виявився сильнішим за росіянина Карена Хачанова (5:7, 6:3, 6:3).

Чинний чемпіон Australian Open у поточному сезоні зазнав лише двох поразок. Перша сталася у видовищному півфіналі Індіан-Веллса з Карлосом Алькарасом (3), коли той перервав 19-матчеву (до уваги не беруться виставкові ігри) переможну серію суперника. Перед тим Яннік програвав ще 19 листопада 2023-го Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру. Другий програш у сезоні Сіннеру завдав  грек Стефанос Ціціпас (7) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в Монте-Карло.

Італійський тенісист у 2024 році здобув уже три титули (13 загалом у кар'єрі): Australian Open, ATP 500 у Роттердамі та ATP 1000 в Маямі. 1 квітня він обійшов Алькараса в рейтингу тенісистів-професіоналів і вперше став другою ракеткою планети.

Раніше Рафаель Надаль дав емоційний коментар після прощального матчу на турнірі в столиці Іспанії, який він вигравав рекордні п'ять разів.

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська поступилася Коко Ґофф у третьому колі жіночої сітки турніру. Інші українські тенісистки покинули змагання на ранніх стадіях. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд. 

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