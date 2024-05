Друга ракетка світу Яннік Сіннер знявся з Masters в Мадриді через пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Італієць прийняв рішення припинити виступи в турнірі через травму правого стегна. Канадець Фелікс Оже-Альясім автоматично вийшов до півфіналу змагань.

Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime.



