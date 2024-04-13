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Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло

Сьогодні 17:50 213 0
Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло
#Ціціпас, #Яннік Сіннер

Джерело - Чемпіон.

Італійський тенісист Яннік Сіннер (2) драматично поступився греку Стефаносу Ціціпасу (12) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в Монте-Карло.

Матч тривав 2 години 39 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:4. Сіннер виконав 1 подачу навиліт (7 у суперника), допустив 2 подвійні помилки (3 в суперника) й реалізував 2 з 5 брейк-пойнтів (3/15 у суперника).

Переломним у грі став епізод у середині третьої партії за рахунку 4:2 на користь Сіннера, коли Яннік відчув біль у задній поверхні стегна та взяв медичний тайм-аут, після чого заграв із меншою потужністю та точністю ударів. А згодом, коли рахунок став 4:5, знову викликав на корт фізіотерапевта.

Відео останнього розіграшу

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Монте-Карло, Монако
Ґрунт
Призовий фонд - €6,410,670
1/2 фіналу, 13 квітня

Яннік Сіннер (Італія) - Стефанос Ціціпас (Греція) 4:6, 6:3, 4:6

Відтак Ціціпас збільшив відрив в очних зустрічах із Сіннером — 6:3.

Попередньої і єдиної поразки в поточному сезоні 22-річному італійцеві завдав іспанець Карлос Алькарас (3) у видовищному півфіналі Індіан-Веллса, перервавши 19-матчеву (до уваги не беруться виставкові ігри) переможну серію суперника. Перед тим Яннік програвав ще 19 листопада 2023-го Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру.

Сіннер у 2024 році здобув уже три титули (13 загалом у кар'єрі): Australian Open, ATP 500 у Роттердамі та ATP 1000 в Маямі. Уродженець Сан-Кандідо — єдиний у сезоні, хто проходив до півфіналів на всіх "тисячниках". 1 квітня він обійшов Алькараса в рейтингу тенісистів-професіоналів і вперше став другою ракеткою планети.

А колишня третя ракетка світу Ціціпас після свого третього виходу в фінал Монте-Карло (попередні два були переможними — у 2021 та 2022 роках) повернеться в першу десятку світового табеля про ранги. У вирішальному матчі він зійдеться з переможцем протистояння Новак Джокович (1) — Каспер Рууд (8).

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