Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло

Італійський тенісист Яннік Сіннер (2) драматично поступився греку Стефаносу Ціціпасу (12) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в Монте-Карло.

Матч тривав 2 години 39 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:4. Сіннер виконав 1 подачу навиліт (7 у суперника), допустив 2 подвійні помилки (3 в суперника) й реалізував 2 з 5 брейк-пойнтів (3/15 у суперника).

Переломним у грі став епізод у середині третьої партії за рахунку 4:2 на користь Сіннера, коли Яннік відчув біль у задній поверхні стегна та взяв медичний тайм-аут, після чого заграв із меншою потужністю та точністю ударів. А згодом, коли рахунок став 4:5, знову викликав на корт фізіотерапевта.

