Стародубцева пройшла у півфінал турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) впевнено перемогла німкеню Еллу Зайдель (152) у чвертьфіналі турніру ITF W100 в Оейраші (Португалія).
Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:1. Суперницею українки у півфіналі стане переможниця пари Яна Фетт (150) — Ірина Бара (168).
Юлія Стародубцева (Україна) — Елла Зайдель (Німеччина) 6:3, 6:1
Напередодні Стародубцева також впевнено пройшла у півфінал парного турніру в Португалії, де зіграє з господарками змагання, сестрами Франсіскою та Матілде Жорже.
Нагадаємо, інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в другому колі турніру в Мадриді.
Також, Надія Кіченок успішно стартувала на парному змаганні в столиці Іспанії.