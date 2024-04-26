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Стародубцева пройшла у півфінал турніру в Португалії

Сьогодні 14:58 62 0
Стародубцева пройшла у півфінал турніру в Португалії
#ITF, #Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) впевнено перемогла німкеню Еллу Зайдель (152) у чвертьфіналі турніру ITF W100 в Оейраші (Португалія).

Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:1. Суперницею українки у півфіналі стане переможниця пари Яна Фетт (150) — Ірина Бара (168).

ITF W100 Жінки
Оейраш, Португалія
1/4 фіналу, ґрунт
26 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Елла Зайдель (Німеччина) 6:3, 6:1

Напередодні Стародубцева також впевнено пройшла у півфінал парного турніру в Португалії, де зіграє з господарками змагання, сестрами Франсіскою та Матілде Жорже.

Нагадаємо, інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в другому колі турніру в Мадриді.

Також, Надія Кіченок успішно стартувала на парному змаганні в столиці Іспанії.

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