Стародубцева пройшла у півфінал турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) впевнено перемогла німкеню Еллу Зайдель (152) у чвертьфіналі турніру ITF W100 в Оейраші (Португалія).

Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:1. Суперницею українки у півфіналі стане переможниця пари Яна Фетт (150) — Ірина Бара (168).

ITF W100 Жінки

Оейраш, Португалія

1/4 фіналу, ґрунт

26 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Елла Зайдель (Німеччина) 6:3, 6:1

Напередодні Стародубцева також впевнено пройшла у півфінал парного турніру в Португалії, де зіграє з господарками змагання, сестрами Франсіскою та Матілде Жорже.

Нагадаємо, інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в другому колі турніру в Мадриді.

Також, Надія Кіченок успішно стартувала на парному змаганні в столиці Іспанії.