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Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида

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Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Фото: Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (41) поступилася 18-річній філіппінці Александрі Еалі (170) в першому колі турніру категорії WTA 1000 у Мадриді. 

Матч тривав 2 години 23 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 4:6. 

34-річній українці не вдалося жодного разу подати навиліт. Також Леся зазнала трьох подвійних помилок (у суперниці — 4), реалізувала 6 з 14 брейк-пойнтів. % точності на першій подачі — 74. У третьому сеті Цуренко аж 4 рази програла гейми на своїй подачі. 

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд — $8 770 480
Ґрунт
Перше коло, 23 квітня

Леся Цуренко (Україна) — Александра Еала (Філіппіни)  6:2, 4:6, 4:6

Зазначимо, що минулого року Лесі вдалося дійти до третього кола на Madrid Open. Це був її найкращий результат на цьому турнірі. 

Для юної Еали ця перемога стала першою на змаганнях такого рівня та загалом другою в основній сітці турнірів WTA. У другому колі Мадрида кривдниця Цуренко зіграє проти румунської теністки Соріани Кирсті. 

Решта українок розпочнуть боротьбу на Madrid Open з другого кола. Раніше вони дізналися своїх потенційних суперниць

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна та перша ракетка світу Іга Швьонтек відвідали футбольний матч між Барселоною та Реалом

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