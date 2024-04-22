Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Українка Марта Костюк завдяки виходу в фінал престижного турніру в Штутгарті піднялася відразу на шість позицій, наразі є 21-ю у світі. Це особистий рекорд Костюк, попереднім було 27-ме місце.
Прогресу досягла й Дарія Снігур (125), що саме виграла хардовий турнір у Франції, — піднялася на сім позицій.
Місця Ангеліни Калініної (32), яка минулого тижня дісталася півфіналу Руна, та Лесі Цуренко (41) не змінилися, а Даяна Ястремська (34) втратила одну позицію.
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує посідати 18 сходинку.
Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іґа Швьонтек (Польща)
|10560
|2 (2)
|Арина Соболенко
|7848
|3 (3)
|Коко Ґофф (США)
|7258
|4 (4)
|Єлєна Рибакіна (Казахстан)
|6293
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4870
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|4195
|7 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4090
|8 (7)
|Чжен Ціньвень (Китай)
|4000
|9 (9)
|Он Жабер (Туніс)
|3533
|10 (10)
|Олена Остапенко (Латвія)
|3438
|18 (18)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2457
|21 (27)
|Марта Костюк (Україна)
|2235
|
32 (32)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1666
|34 (33)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1597
|41 (41)
|Леся Цуренко (Україна)
|1363
|125 (132)
|Дарія Снігур (Україна)
|623
|142 (138)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|533
|176 (175)
|Катерина Байндль (Україна)
|426
|181 (182)
|Катаріна Завацька (Україна)
|418
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