Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок.

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Українка Марта Костюк завдяки виходу в фінал престижного турніру в Штутгарті піднялася відразу на шість позицій, наразі є 21-ю у світі. Це особистий рекорд Костюк, попереднім було 27-ме місце.

Прогресу досягла й Дарія Снігур (125), що саме виграла хардовий турнір у Франції, — піднялася на сім позицій.

Місця Ангеліни Калініної (32), яка минулого тижня дісталася півфіналу Руна, та Лесі Цуренко (41) не змінилися, а Даяна Ястремська (34) втратила одну позицію.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує посідати 18 сходинку.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек.

Рейтинг WTA

(оновлено 22 квітня 2024 року)





1 (1) Іґа Швьонтек (Польща) 10560 2 (2) Арина Соболенко 7848 3 (3) Коко Ґофф (США) 7258 4 (4) Єлєна Рибакіна (Казахстан) 6293 5 (5) Джессіка Пегула (США) 4870 6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4195 7 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 4090 8 (7) Чжен Ціньвень (Китай) 4000 9 (9) Он Жабер (Туніс) 3533 10 (10) Олена Остапенко (Латвія) 3438 18 (18) Еліна Світоліна (Україна) 2457 21 (27) Марта Костюк (Україна) 2235 32 (32) Ангеліна Калініна (Україна) 1666 34 (33) Даяна Ястремська (Україна) 1597 41 (41) Леся Цуренко (Україна) 1363 125 (132) Дарія Снігур (Україна) 623

142 (138) Юлія Стародубцева (Україна) 533 176 (175) Катерина Байндль (Україна) 426 181 (182) Катаріна Завацька (Україна) 418

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