Надія Кіченок здобула перемогу на старті парного турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като здобули перемогу над мексиканкою Джуліаною Олмос та росіянкою Олександрою Пановою в першому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 6:7 (5), 6:4, 10:7.

У наступному раунді українка та японка зустрінуться з переможцем пари Анастасія Павлюченкова/Анастасія Потапова — Ніколь Меліхар (США)/Еллен Перес (Австралія).

Mutua Madrid Open — WTA 1000

Іспанія, Мадрид

Ґрунт

Парний розряд

Перше коло, 25 квітня

Надія Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) — Джуліана Олмос (Мексика)/Олександра Панова 6:7(5), 6:4, 10:7

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Мадриді інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в другому колі.