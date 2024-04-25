Надія Кіченок здобула перемогу на старті парного турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като здобули перемогу над мексиканкою Джуліаною Олмос та росіянкою Олександрою Пановою в першому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.
Поєдинок завершився з рахунком 6:7 (5), 6:4, 10:7.
У наступному раунді українка та японка зустрінуться з переможцем пари Анастасія Павлюченкова/Анастасія Потапова — Ніколь Меліхар (США)/Еллен Перес (Австралія).
Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 25 квітня
Надія Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) — Джуліана Олмос (Мексика)/Олександра Панова 6:7(5), 6:4, 10:7
Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Мадриді інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в другому колі.