Головне
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:16 3578 3
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Сьогодні 21:25 200
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Сьогодні 17:56 3220
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 16:23 435 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Сьогодні 15:40 437
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 2664 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 397
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 608
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 19728
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 1079
Прямі трансляції
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 21:39 69
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 19:30 138
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 16:46 194
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 01:34 544
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 04:00 323

Надія Кіченок здобула перемогу на старті парного турніру в Мадриді

Сьогодні 21:08 105 0
Надія Кіченок здобула перемогу на старті парного турніру в Мадриді
#Mutua Madrid Open, #WTA, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като здобули перемогу над мексиканкою Джуліаною Олмос та росіянкою Олександрою Пановою в першому колі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 6:7 (5), 6:4, 10:7.

У наступному раунді українка та японка зустрінуться з переможцем пари Анастасія Павлюченкова/Анастасія Потапова — Ніколь Меліхар (США)/Еллен Перес (Австралія).

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 25 квітня

Надія Кіченок (Україна)/Мію Като (Японія) —  Джуліана Олмос (Мексика)/Олександра Панова 6:7(5), 6:4, 10:7

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Мадриді інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу в другому колі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 3220
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 19728
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 2664 2
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 3578 3
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 7349 1
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4891 1
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107990
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61960
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58059 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52616
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36970
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26310