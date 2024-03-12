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Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса

У другій партії відбувся розгром.
Вчора 23:34 390 0
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Анастасія Павлюченкова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (24) в четвертому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і використала 5 із 8 брейк-пойнтів.

Це була третя очна зустріч цих суперниць. Попередні 2 поєдинки теж відбулися у 2024 році: у чвертьфіналі Сан-Дієго перемогу святкувала Костюк (3:6, 6:4, 6:3)а раніше, в Досі, далі пройшла Павлюченкова через відмову Марти після 3-го гейму матчу.

Відтак Костюк уперше вийшла до чвертьфіналу Індіан-Веллса, де зіграє проти іншої росіянки Анастасії Потапової (28).

Раніше на своєму шляху до 1/4 фіналу Марта здолала японку Маї Хонтаму (120) із рахунком 6:4, 6:2, а потім пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці.

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Четверте коло, 12 березня

Марта Костюк (Україна) - Анастасія Павлюченкова (країна-терористка) 6:4, 6:1

Відео останнього розіграшу в матчі:

Напередодні до 4-го кола турніру не змогла вийти Еліна Світоліна (17), яка поступилась американці Еммі Наварро (23), що в попередньому раунді пройшла ще одну українку Лесю Цуренко.

Нагадаємо, на початку березня Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).

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