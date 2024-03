Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса

Українська тенісистка Марта Костюк (32) перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (24) в четвертому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і використала 5 із 8 брейк-пойнтів.

Це була третя очна зустріч цих суперниць. Попередні 2 поєдинки теж відбулися у 2024 році: у чвертьфіналі Сан-Дієго перемогу святкувала Костюк (3:6, 6:4, 6:3), а раніше, в Досі, далі пройшла Павлюченкова через відмову Марти після 3-го гейму матчу.

Відтак Костюк уперше вийшла до чвертьфіналу Індіан-Веллса, де зіграє проти іншої росіянки Анастасії Потапової (28).

Раніше на своєму шляху до 1/4 фіналу Марта здолала японку Маї Хонтаму (120) із рахунком 6:4, 6:2, а потім пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці.

Марта Костюк (Україна) - Анастасія Павлюченкова (країна-терористка) 6:4, 6:1

Відео останнього розіграшу в матчі:

Entering new territory 👏@marta_kostyuk is into a Hologic WTA Tour 1000 quarterfinal for the first time in her career!#TennisParadise pic.twitter.com/1HCLTZjcyX