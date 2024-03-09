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Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Сьогодні 08:34 188 0
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) перемогла Маю Хонтами (120) з Японії у стартовому для себе другому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2. Українка двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і використала 6 з 11 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

Костюк вперше вийшла до третього коло турніру в Індіан-Веллс, де зіграє проти сьомої ракетки світу Маркети Вондроушової з Чехії.

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Друге коло, 9 березня

Марта Костюк (Україна) - Маї Хонтами (Японія) 6:4, 6:2

Напередодні своїх перших суперниць на турнірі в Індіан-Веллсі дізналися Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.Також у друге коло турніру вийшла Леся Цуренко.

Раніше Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.

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