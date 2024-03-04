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Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго

Українка не змогла завоювати другий титул WTA
Сьогодні 06:08 6718 2
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго
#Марта Костюк, #Кеті Бултер

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) програла британці Кеті Бултер (48) у фіналі турніру WTA 500 в Сан-Дієго (США).

Матч тривав понад 2 годин (2:14), протягом якого Костюк виконала 1 подачу навиліт, зробила 8 подвійних помилок та реалізувала 4 брейк-пойнти з 11. Представниця Великої Британії зробила 2 ейси та припустилася 13 подвійних помилок, реалізувавши 7 брейк-пойнтів з 11.

Українка впевнено розпочала перший сет - була попереду з рахунком 5:2, мала чотири сетболи (1 - за рахунку 5:3 на власній подачі, 3 - за рахунку 5:4 на подачі суперниці), однак британка зуміла вирівняти становище. За рахунку 6:5 киянка все ж зуміла зробити брейк, а разом із ним забрати партію.

У третьому та п'ятому геймах другого сету Костюк програла власну подачу та дозволила Бултер відірватися в рахунку - 4:1, що й визначило долю сету - 6:2.

У третій партії киянка продовжила помилятися, а Бултер упевнено довела гру до перемоги - 6:2.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Фінал, 04 березня

Кеті Бултер (Велика Британія) - Марта Костюк (Україна) 5:7, 6:2, 6:2

Відзначимо, перемога принесла представниці Великої Британії 500 очок у рейтинг і 142 тис. доларів США. В оновленому рейтингу Бултер посяде 27-му сходинку (особистий рекорд). Марта Костюк заробила близько 87 тис. доларів і 395 очок. Розпочне новий тиждень українка в статусі 31-ї ракетки світу.

Для 21-річної Костюк це другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні. Нагадаємо, лише 8 українських тенісисток вигравали турніри WTA.

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