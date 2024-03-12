Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (17) у важкому трисетовому поєдинку поступилася американці Еммі Наварро (23) в третьому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.
Поєдинок тривав 2 години та 1 хвилину і завершився з рахунком 1:2.
Українка один раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 6 брейк-пойнтів.
BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США
Третє коло
12 березня
Еліна Світоліна (Україна) - Емма Наварро (США) 1:6, 6:4, 3:6
Нагадаємо, напередодні Леся Цуренко впевнено перемогла американку Лів Говді в першому колі турніру.
Основна сітка "п'ятого мейджора" триватиме з 6 до 17 березня. Орієнтовний час початку матчів ставатиме відомим увечері перед кожним наступним ігровим днем.