Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (17) у важкому трисетовому поєдинку поступилася американці Еммі Наварро (23) в третьому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Поєдинок тривав 2 години та 1 хвилину і завершився з рахунком 1:2.

Українка один раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 6 брейк-пойнтів.

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Третє коло

12 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Емма Наварро (США) 1:6, 6:4, 3:6

впевнено перемогла американку Лів Говді в першому колі турніру. Нагадаємо, напередодні Леся Цуренкоамериканку Лів Говді в першому колі турніру.